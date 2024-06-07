Сообщается, что подразделения продвинулись на 340 метров в городе Волчанск и на 600 метров в окрестностях Липцев

Атакующие подразделения группировки вооруженных сил "Север" продолжают оказывать давление на украинские формирования в Харьковской области, двигаясь вперед медленно, но уверенно. Успехи российских войск зафиксированы как в Волчанске, так и в районе Липцев. Такая информация поступает из ряда военныхTelegram-каналов.

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По полученными сообщениям, ведутся интенсивные бои в Волчанске, штурмовые группы "Бесстрашных" продолжают наступление на территорию агрегатного завода, вытесняя украинские формирования из данного участка. Сражения протекают в районе многоэтажек, где осталось лишь некоторое количество домов в руках ВСУ. Там же украинские снайперы продолжают действовать очень активно. На востоке населённого пункта продолжается движение вперед на 200 метров. Российские бойцы сообщают о большом количестве украинских дронов, а также о снайперских засадах и подземных катакомбах, оставшихся еще со времен Советского Союза. Общее продвижение составило до 340 метров.

В районе Липцев также сложная обстановка, но за последние сутки удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины в лесном массиве к западу от населенного пункта Зеленое. Российская атака была столь быстрой, что украинские военные были вынуждены отступить, бросив своих тяжело раненых и оружие на месте. Попытка ВСУ вернуть опорный пункт завершилась для них новыми потерями. Общее продвижение здесь превысило 600 метров.

По данным российских источников, в течение последнего времени наблюдается активизация украинской разведки, что может свидетельствовать о готовящемся контрударе, подготавливаемом Генеральным штабом Украины. Также стали активнее украинские ЦИПСО. Администрация Зеленского поставила Сырскому задачу, добиться хоть каких-то значимых результатов на Харьковском направлении до саммита в Швейцарии.