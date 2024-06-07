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Zelikman
За минувшие сутки войска освободили еще 3,5 кв километра территорий в Харьковской области
Сообщается также о нанесении авиаударов по переброшенным Киевом резервам

  Военные силы России не прекращают наступление в направлении Купянска на территории Харьковской области. За последние сутки российские военные увеличили подконтрольную зону к северу от поселка Ивановка.

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  Согласно актуальным данным, за последние сутки на участке линии боевого соприкосновения в Харьковской области были захвачены территории примерно 3,5 квадратных километра, включая территории между Ивановкой и Степовой Новоселовкой. Следует отметить, что Степовая Новоселовка является последним населенным пунктом на пути российских войск к дороге Р-07, ведущей к Купянску с юга.

  Украинская сторона, понеся потери к северу и западу от Ивановки, отступила в вышеупомянутую Степовую Новоселовку, часть населенного пункта уже находится в серой зоне, а также в направлении дороги Орлянка - Петропавловка. Восточная часть данного дорожного полотна вместе с посёлком Орлянка на данный момент находится под контролем Вооруженных сил России.

  В результате действий минувшей ночью российские Воздушно-Космические силы нанесли множество авиаударов по резервным формированиям Вооруженных сил Украины, направленным в районе Волчанска на севере Харьковской области. Серьезные потери украинские военные понесли и в южной части города.

#сво #армия #бои #наступление #харьковская область
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