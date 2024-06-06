Viper PD573 будет доступен в вариантах 1 Тб, 2 Тб, 4 Тб и 8 Тб памяти.

Несмотря на то, что SSD с интерфейсом PCIe 5.0 x4 существуют уже некоторое время, устройства с скоростью последовательного чтения 14 Гб/с все еще дороги. Это связано с тем, что на рынке преобладает контроллер Phison PS5026-E26. Однако, вскоре ситуация может измениться благодаря новому SSD Viper PD573 от Patriot, который будет показан на выставке Computex 2024. Данный продукт обещает высокую производительность и доступную цену.

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SSD Patriot Viper PD573 основан на контроллере MAP1802 от Maxio Technology (четыре канала NAND со скоростью до 4800 MT/с, 14,4 гб/с, 3,4 миллиона операций ввода-вывода в секунду при чтении, 3,5 миллиона операций ввода-вывода в секунду при записи) и использует память 3D NAND от Yangtze Memory (YMTC). Емкость SSD Viper PD573 будет доступна в вариантах 1 Тб, 2 Тб, 4 Тб и 8 Тб.

Patriot ожидает, что SSD Viper PD573 достигнет скорости чтения до 14000 мб/с и записи до 12000 мб/с благодаря комбинации контроллера Maxio и памяти YMTC 3D NAND. Однако, для достижения таких показателей требуется более быстрая память 3D NAND с интерфейсом 4200 MT/с, которая пока не доступна.

По прогнозам, SSD Viper PD573 от Patriot может появиться на рынке в конце 2024 года, когда Maxio и Patriot завершат оптимизацию контроллера MAP1802 и подготовку к массовому производству на основе нового поколения технологии YMTC 3D NAND.