Стоит отметить, что в аналитике Bloomberg не учитывается объем Гонконгской биржи.

Согласно аналитике Bloomberg, корпорации Microsoft, Nvidia и Apple в данный момент превышают рынок китайских акций. При общей рыночной капитализации около $9,2 трлн три крупнейшие технологические компании опережают все акции стоимостью почти $9 трлн, которые активно торгуются на китайских биржах, за исключением Гонконга.

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Интерес инвесторов к использованию искусственного интеллекта привел к тому, что многие акции в этом секторе достигли рекордных отметок. Nvidia, возможно, крупнейший бенефициар огромных расходов на ИИ в прошлом году, на этой неделе достигла рыночной капитализации в 3 триллиона долларов, став первой компанией, производящей компьютерные чипы, которая смогла добиться этого.

Apple в этом году столкнулась с не самыми успешными результатами из-за снижения спроса на свои смартфоны в Китае и штрафа со стороны Европейского союза.

"Те, кто ищет импульс и рост, будут довольны верой в Microsoft, Apple и Nvidia из-за их сильных конкурентных позиций, высокой прибыли и устойчивых балансов. Опасность заключается в том, что многие недооценивают риски, потому что очень высокая оценка может привести к падению цен акций, так как ожидания слишком высоки и может произойти что-то неожиданное", - сказал Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell.