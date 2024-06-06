Сообщается, что данные чипы могут быть установлены в видеокарты нового поколения

Представляемый новый стандарт памяти GDDR7 должен найти применение в следующем поколении игровых графических процессоров и ускорителей искусственного интеллекта. Micron начала производство своих первых микросхем GDDR7, обещая значительное увеличение производительности и энергоэффективности.

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Через несколько месяцев после объявления окончательных спецификаций стандарта GDDR7, Micron начало тестирование своих чипов для отраслевых партнеров. Эта новая технология памяти основана на DRAM 1-бета от Micron и обеспечивает скорость в 32 Гбит/с при оптимизированном энергопотреблении. Память GDDR7 от Micron появилась после пяти лет массового выпуска GDDR6X, которая была нестандартизированной версией технологии GDDR6 от JEDEC, разработанной в сотрудничестве с NVIDIA. Новые стандартные чипы GDDR7 позволяют системам обеспечивать более 1,5 Тбит/с пропускной способности, что на 60% превышает показатели GDDR6.

Чипы GDDR7 имеют четыре независимых канала для оптимизированной работы, что значительно улучшает производительность игровых приложений. Ожидается, что следующее поколение графических процессоров поддержит более быстрый отклик, плавный геймплей и улучшенную энергоэффективность. Энергоэффективность GDDR7 улучшена более чем на 50% по сравнению с GDDR6, что делает ее привлекательной для игровых пк и ноутбуков, старающихся увеличить время автономной работы.

GDDR7 обещает увеличение частоты кадров и скорости на 30% не только в трассировке лучей, но и в алгоритмах анализа данных и машинного обучения. Micron утверждает, что эта новая память увеличивает пропускную способность на 33% и сокращает время отклика на 20% в рабочих условиях с ИИ.

Стандарт GDDR7 использует инновационные инженерные решения, такие как технология PAM3, для улучшения сигнала. Ожидается, что разработка новых и более эффективных продуктов GDDR7 продолжится. Среди партнеров, работающих с микросхемами GDDR7 от Micron, - AMD и Cadence Design Systems. Ожидается, что AMD применит новую память в своих графических процессорах, а Cadence будет использовать образцы Micron для тестирования GDDR7 PHY IP со скоростью 36 Гбит/с.