Также предприниматель рассказал, что в этом году будет закуплена крупная партия передовых чипов на 3-4 миллиарда долларов

Илон Маск подтвердил сообщения о том, что 12 тысяч графических процессоров Nvidia H100, которые предназначались для создания электромобилей Tesla, были перенаправлены в X. Маск объяснил, что за перенаправлением стояли логистические сложности, поскольку у Tesla не было возможности отправить чипы Nvidia для установки, так как их просто не было куда разместить.

реклама

Во вторник в CNBC сообщили, что Маск переключил 12000 H100 с Tesla на X, ссылаясь на записку сотрудников Nvidia. Отмечалось, что, позволив частной компании X опередить Tesla в производстве нужных чипов, он мог задержать закупку графических процессоров на $500 миллионов.

Маск заявил во время отчета о доходах Tesla за первый квартал, что компания увеличит количество активных H100 с 35000 до 85000 к концу года, чтобы сделать автопроизводителя лидером в области искусственного интеллекта и робототехники. Он также добавил, что Tesla потратит $10 миллиардов на обучение искусственного интеллекта, при этом основной акцент будет сделан на автомобильный ИИ.

Однако, письма от сотрудников Nvidia сообщают о другой ситуации. Они подчеркивают, что заявления Маска о переносе чипов с Tesla на X не соответствуют договоренностям. Маск отреагировал на эту ситуацию в посте, заявив, что Tesla не может принять чипы Nvidia из-за недостатка мощностей, так как завод в Техасе еще не закончен. Он также отметил, что на юге Giga Texas будет установлено 50000 чипов H100 для обучения полному самоуправлению.

В отдельном посте Маск уточнил, что из общих расходов на искусственный интеллект в этом году около половины придется на внутренние нужды, в первую очередь на разработку компьютера для искусственного интеллекта и датчиков в автомобилях, а также на суперкомпьютер Dojo, который разрабатывается компанией. Также он сообщил, что в этом году компания закупит оборудование Nvidia на $3-4 миллиарда.