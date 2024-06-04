По мнению главы компании, решения по типу Qualcomm Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus постепенно будут вытеснять конкурентов

В прошлом месяце Microsoft представила новый ноутбук Surface с процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus на базе архитектуры ARM. Компания заявляет, что устройство с процессором Snapdragon X Elite на 58% быстрее, чем MacBook Air на процессоре Apple M3, обеспечивая при этом более продолжительное время автономной работы. Первые тесты подтверждают эти утверждения, но стоит учитывать, что они были спонсированы компанией Microsoft.

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Новые чипы Snapdragon, которые сравнимы с высокопроизводительными процессорами x86, привлекают большое внимание. Доля ARM на рынке Windows, по словам главы компании, может превысить 50% в ближайшие пять лет, что свидетельствует о стремлении Microsoft к более глубокому внедрению этой архитектуры.

Компьютеры на базе ARM от Microsoft и других производителей ориентированы на широкий круг потребителей. Будущие системы на базе ARM скорее всего будут иметь чипы Snapdragon X Elite и X Plus в различных форм-факторах. Microsoft получила поддержку от крупных компаний, таких как Dell, HP, Acer, Asus, Samsung и Lenovo, благодаря чему доля компьютеров на базе x86 резко снизилась за последние пять лет.

Аналитики прогнозируют рост доли компьютеров на базе ARM до 30% к 2026 году. Производители чипов x86, такие как Intel и AMD, представили свои новые разработки, стараясь не утратить интерес к своим продуктам в условиях конкуренции с Qualcomm.