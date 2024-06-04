Российские подразделения продолжают наступать и продвинулись в городе ещё на 400 метров

Штурмовые подразделения армии «Север» не прекращают наступление в Харьковской области, невзирая на сопротивление украинских вооруженных сил. Бои продолжаются как в Липцах, так и в Волчанске. Данные о текущей ситуации предоставлены различными российскими военными Telegram-каналами.

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Бойцы российской армии продолжают идти вперед в Волчанске, где ведутся ожесточенные боестолкновения за город. Киев постоянно отправляет в бой новые силы из других участков линии соприкосновения. Это замедляет продвижение, однако, через некоторое время бойцы снова продолжают наступление. Основные бои концентрируются в центре города, где российские войска стремятся окружить ВСУ. Украинские снайперы снова стали активными, но против них бойцы эффективно используют «Солнцепеки», сравнивая с землёй укрепления противоборствующей стороны.

На восточной окраине города также отмечается значительное продвижение, где отряды "Бесстрашных" смогли не только отразить контратаку, но и продвинуться вперед, даже после прихода подкрепления от 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Общее продвижение на этом участке составляет около 400 метров.

В области Липцов ситуация остается стабильной, войска закрепились на ранее захваченных позициях в лесополосе на юго-востоке от населенного пункта, успешно отражая контратаки. Артиллерийская поддержка работает с обеих сторон, также силы ВС РФ привлекают авиаудары. Бои продолжаются без явного преимущества одной из сторон.

В ближайшие дни ожидается новая контратака со стороны ВСУ, к которой российские подразделения уже готовы.