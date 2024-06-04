Вместо новых 7 тысяч безработных граждан, в Германии появилось 25 тысяч.

Уровень безработицы в Германии вырос больше, чем ожидалось, что доказывает слишком медленное восстановления крупнейшей экономики Европы в этом году.

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В мае число безработных увеличилось на 25 000 по сравнению с сезонными колебаниями, в то время как экономисты прогнозировали рост всего на 7000. Уровень безработицы остался на уровне 5,9%, сообщило Федеральное агентство труда.

"Весеннее восстановление в этом году действительно не началось", - заявила глава агентства Андреа Налес.

Германия восстанавливается после экономического спада в конце 2023 года, с ростом производства на 0,2% в первом квартале. Аналитики полагают, что рост продолжится до конца года, поскольку потребление восстанавливается, а промышленность получает выгоду от более устойчивого спроса.

Рынок труда оставался устойчивым даже в периоды слабости: компании удерживали своих сотрудников на фоне всеобщего дефицита квалифицированных кадров. Стоит ожидать, что компании, вероятно, будут предпочитать использовать своих текущих сотрудников и откажутся от принятия на работу новых сотрудников, даже если экономическая активность возобновится.

Аналитики считают, что домашние хозяйства станут важным двигателем роста, в основном потому, что их доходы продолжают догонять инфляцию, наблюдаемую в последние годы. Реальные заработные платы растут с рекордными темпами в первые три месяца года и, возможно, будут увеличиваться в следующие кварталы.