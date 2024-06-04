Российские подразделения продвинулись в данном посёлке на 500 метров, оттеснив ВСУ на западные окраины





Российские военные не прекращают атаки на Угледарском участке. За последние сутки российские штурмовики, поддерживаемые артиллерийскими расчётами, провели наступление в Парасковиевке на более чем 550 метров вдоль фронта шириной до 600 метров.

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Украинская сторона признает потерю центральной и восточной частей Парасковиевки, совершив отход на западный край посёлка.

По информации от российских военных корреспондентов, Вооруженные силы России также действуют на западе Парасковиевки, ликвидируя остаточные очаги противодействия в черте населенного пункта. Главные силы украинских войск, понеся существенные потери, уже вышли из посёлка.





На несколько сотен метров к западу от Парасковиевки расположен населённый пункт Константиновка, расположенный вдоль дороги О532 Марьинка-Угледар. В настоящее время этот участок дороги в окрестностях Константиновки под обстрелом российской артиллерии и минометов, что серьезно усложняет действия украинских сил как по подвозу резервов в сторону Парасковиевки, так и по выходу через поселок Константиновка без потерь.

Потеря контроля над Парасковиевкой доказывает то, что путь снабжения гарнизона ВСУ в Угледаре через дорогу Успеновка-Константиновка-Угледар будет в скором времени полностью перекрыт.