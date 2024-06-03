Обновлённое приложение компании предлагает массу новых функций и возможностей, включая возможность оптимизации графических ускорителей

В скором времени Nvidia планирует выпустить новую бета-версию своего приложения, которая предположительно добавит улучшенную поддержку AV1 и возможность одним щелчком мыши настраивать производительность. Оригинальная бета-версия приложения компании была выпущена в феврале 2024 года, а обновленная версия будет доступна завтра, 4 июня 2024 года.

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Приложение уже помогает обновлять драйверы для видеокарт Nvidia Geforce на вашем компьютере. Тем не менее, скоро оно позволит разгонять графический процессор одним нажатием, не нарушая гарантии, и облегчит запись игрового процесса в более высоком разрешении. В новой бета-версии приложения пользователи смогут записывать игровой процесс в форматах AV1, SDR и HDR с частотой кадров до 120 кадров в секунду.

Обновление на графических картах RTX 4000-ой серии и графических процессорах ноутбуков увеличит эффективность кодирования на 40%, позволяя создавать видео высокого качества без необходимости большого объема дискового пространства. Это важно, так как запись многопользовательских матчей и инструкций для игры может занимать много места в памяти. Воспроизведение видео AV1 со скоростью 120 кадров в секунду значительно лучше, чем H.264, обеспечивая более плавное и захватывающее качество при той же скорости передачи данных.

Обновленная бета-версия также позволит владельцам видеокарт RTX контролировать графический процессор и использовать его максимально с автоматической настройкой в один клик. Приложение проводит анализ производительность компьютера и предлагает профили настройки для достижения самой оптимальной работы без риска повреждения графического процессора или нарушения гарантии. Кроме того, в новой бета-версии приложения Nvidia будет обновлен внутриигровой оверлей и предоставлены новые привилегии пользователям.