Сообщается, что между спутниками было передано свыше 200 гигабайт данных со скоростью в 10 Гбит в секунду

Одна из организаций Российской Федерации успешно завершила тестирование лазерной межспутниковой связи, как сообщает разработчик "Бюро 1440" в своем Telegram-канале.

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Организация "Бюро 1440" заинтересована в создании национального сервиса широкополосной спутниковой связи с покрытием по всему миру. Первые тесты системы были проведены успешно. Три спутника "Рассвет-2", оборудованные аппаратурой спутниковой связи по стандарту 5G NTN и терминалами межспутниковой лазерной связи, были запущены в космос с космодрома Плесецк. В процессе эксперимента спутники обменивались информацией при использовании инфракрасных лазерных лучей.

Основной этап испытаний лазерной межспутниковой связи отечественной разработки был завершен 30 мая текущего года. Было передано свыше 200 гигабайт данных со скоростью 10 Гбит/сек между космическими аппаратами на расстоянии свыше 30 километров друг от друга, как сообщила организация.

Это лишь первый этап испытаний, предстоит продолжить работу и проводить эксперименты для создания широкополосной спутниковой связи с глобальным покрытием. Данная разработка даст возможность обеспечить доступ к спутниковому интернету и связи в самых отдаленных районах государства и там, где не получается установить наземные станции, как рассказали в Министерстве цифрового развития, прокомментировав успех "Бюро 1440".