По мнению экспертов, таким образом он может получить большую популярность среди молодёжи на предстоящих выборах

Сообщается, что бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп зарегистрировал аккаунт на платформе TikTok. Использование TikTok Трампом может быть интересным поворотом, учитывая его предыдущие попытки запретить приложение из-за обеспокоенности по поводу безопасности данных. Его присутствие на платформе может вызвать разнообразные реакции среди пользователей и критиков и вызвать споры о свободе интернета и ценности пользовательских данных.

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Трамп и Дэйна Уайт, генеральный директор UFC, вероятно, рассчитывают на увеличение своей аудитории и укрепление своего влияния с помощью TikTok. Использование этой социальной платформы может быть стратегическим ходом для привлечения молодых избирателей и поддержки верности своих сторонников.

Однако, судя по реакции общественности и социальных медиа, решение Трампа присоединиться к TikTok может вызвать и критику со стороны оппонентов или недоброжелателей. Возможно, это также станет объектом расследований и обсуждений в свете его предыдущих действий и позиций по данному вопросу.

В целом, присутствие Дональда Трампа на TikTok представляет собой интересное развитие событий, которое может иметь последствия как для него самого, так и для платформы в целом. Ведь сама платформа в настоящий момент переживает не лучшие времена на американском и европейском пространствах.