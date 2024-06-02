Сообщается, что бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп зарегистрировал аккаунт на платформе TikTok. Использование TikTok Трампом может быть интересным поворотом, учитывая его предыдущие попытки запретить приложение из-за обеспокоенности по поводу безопасности данных. Его присутствие на платформе может вызвать разнообразные реакции среди пользователей и критиков и вызвать споры о свободе интернета и ценности пользовательских данных.
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Трамп и Дэйна Уайт, генеральный директор UFC, вероятно, рассчитывают на увеличение своей аудитории и укрепление своего влияния с помощью TikTok. Использование этой социальной платформы может быть стратегическим ходом для привлечения молодых избирателей и поддержки верности своих сторонников.
Однако, судя по реакции общественности и социальных медиа, решение Трампа присоединиться к TikTok может вызвать и критику со стороны оппонентов или недоброжелателей. Возможно, это также станет объектом расследований и обсуждений в свете его предыдущих действий и позиций по данному вопросу.
В целом, присутствие Дональда Трампа на TikTok представляет собой интересное развитие событий, которое может иметь последствия как для него самого, так и для платформы в целом. Ведь сама платформа в настоящий момент переживает не лучшие времена на американском и европейском пространствах.