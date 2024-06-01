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Zelikman
В ВСУ подтвердили нанесение ударов из РСЗО Himars по Белгородской области
По мнению экспертов, без помощи западных специалистов такая атака была бы невозможна

  Пока в Вашингтоне объявляют, что не разрешали удары вглубь российских территорий, факты свидетельствуют о том, что администрация Зеленского игнорировала это заявление. Возможно, в администрации Байдена врут, и имеется неофициальное разрешение на использование американских ракет и других боеприпасов для нападений на российские регионы.

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  По данным российских Telegram-каналов, в ходе атак по Белгороду зенитчики сбили около десяти ракет из установок HIMARS. Министерство обороны России не подтверждает эту информацию, сообщается лишь о перехвате нескольких беспилотников и ракет "Точка-У" над Белгородской и Брянской областями. Фотографии обломков ракет HIMARS, сбитых над Белгородской областью, опубликованы в российских военных Telegram-каналах. Видна латинская маркировка.

  Украинские формирования подтверждают использование американского оружия в атаке по Белгороду. Одно из подразделений Вооруженных сил Украины заявило о попытке атаки из американских РСЗО HIMARS. Сбито было 12 ракет. Российские военные эксперты указывают, что использование передового американского оружия не представляется возможным без западных специалистов. Скорее всего, удары согласованы с западными спонсорами.

  Если эти данные достоверны, значит Киев и Запад перешли на новый уровень эскалации. Очевидно, что Североатлантический Альянс участвует в боестолкновениях против России, но опасается переводить конфликт на новый уровень, понимая, чем это может обернуться.

#сво #техника #оружие #ракеты #himars #рсзо
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