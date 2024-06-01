Обновлённый блокчейн станет более безопасным и простым

Репутация биткойн-блокчейна как сети, поддерживающей цифровое золото, может измениться в зависимости от успеха попыток добавления новых функций путем обновления программного кода.

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Лидером в дискуссиях об обновлении является программа под названием OP_CAT - небольшая настройка, которая добавляет около 10 строк кода для связывания двух элементов, так называемая конкатенация. Ее принятие открывает двери для множества улучшений для пользователей биткойна, включая улучшение хранения монет и децентрализованных финансовых приложений аналогичных Ethereum и Solana.

"Смарт-контракты в биткойне будут очень похожи на те, которые представлены в других сетях. Биткойн может стать намного более функциональным. Пришло время обсудить основное техническое обновление" - сказал главный исполнительный директор Taproot Wizards Уди Вертхаймер.

Внедрение OP_CAT означает модернизацию сети биткойна, что требует согласия сообщества и основных разработчиков на обновление. В отличие от Ethereum, который проводит кардинальные обновления ежегодно, сеть биткойна не добавляла новых функций с 2021 года.

Некоторые считают, что OP_CAT может стать первым шагом в изменении этой практики, и представители криптосообщества начинают поддерживать эту идею. Функция OP_CAT, предложенная в октябре Итаном Хейлманом и Армином Сабури, получила номер BIP-420 после запуска на тестовой сети биткойна под названием Signet. Многие в криптовалюте, включая Анатолия Яковенко из Solana Labs, добавили "BIP-420" к своим именам в социальных сетях. Taproot Wizards также продвигают OP_CAT, запустив коллекцию ординалов Quantum Cats, рассматривая техническую документацию для создания приложений с использованием OP_CAT.

"В случае успешного внедрения этого нововведения, Bitcoin откроет новые возможности в каждой области применения," - сказал директор UTXO Management Генри Элдер, инвестор в Taproot Wizards.

OP_CAT может включать контракты без экивокации, которые предотвращают двойные траты монет, или предоставлять время для отмены взломанных транзакций в случае взлома кошелька.