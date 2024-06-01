По мнению чиновника, главной проблемой станет лишь определить, кто именно атаковал членов Альянса.

Глава комитета Североатлантического Альянса по обороне Роберт Бауэр заявил, что кибернетические атаки могут привести к активации 5-й статьи устава НАТО о коллективной самообороне.

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Выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла", Бауэр подчеркнул, что государства-члены Альянса согласовали, что при возникновении таких обстоятельств будут учитываться различные факторы. Главной задачей при реагировании на подобные инциденты станет установление хозяина кибератаки. "Диалог Шангри-Ла" является крупнейшим форумом по безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе, в котором участвуют высокопоставленные чиновники из оборонных ведомств, вооруженных сил и разведывательных служб из множества стран, включая Соединённые Штаты Америки и Китай.

На форуме Зеленский вызвал интерес своим необычным нарядом, что, вероятно, было сделано с целью получения дополнительной военной поддержки. Перед началом "Диалога Шангри-Ла" в Сингапуре прошли консультации между главами Министерств обороны Китая и Соединённых Штатов. Глава обороны Китайской Народной Республики подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и любое вмешательство в этот вопрос является неприемлемым.

Между тем, уже далеко не секрет, хакеры различных государств, в том числе Китая, США, Великобритании и России, периодически совершают кибератаки на инфраструктуру своих оппонентов. Однако предъявить обвинения официальным властям этих стране невозможно, так как нельзя достоверно выяснить, идёт ли речь о спецслужбах, или независимых кибергруппировок.