Отношения между Пекином и Тайбэем продолжают ухудшаться

Китай объявил о прекращении некоторых торговых льгот, согласованных в сделке с Тайванем, обвинив нового лидера острова в нарушении договора. Отношения между материковым Китаем и мятежным островом продолжают ухудшаться.

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Министерство финансов Китая заявило о прекращении льгот по 134 пунктам соглашения о сотрудничестве 2010 года, начиная с 15 июня. Среди товаров, на которые распространялись льготы, были литий-ионные аккумуляторы и некоторые другие товары.

Это решение повлияет на 10,2% тайваньских поставок через пролив, например в прошлом году это составило бы $95,7 миллиардов, отметила чиновница из Тайбэя. Она подчеркнула, что это окажет значительное воздействие на отдельные компании.

Китай увеличил давление на президента Тайваня Лай Цзин-те с момента его вступления в должность на прошлой неделе. Подписывая ECFA, предыдущий лидер острова, Ма Инцзю, выступал за возможное объединение. Однако, в прошлом году Пекин отказался от тарифных уступок на импорт 12 химических продуктов из Тайваня из-за дискриминационных мер, введенных островом.

Официальный представитель из Пекина обвинил Лая в нарушении торговой сделки из-за его сепаратистских позиций. Государственный департамент Тайваня осудил отмену торговых льгот и предупредил, что утрата торговых отношений между двумя сторонами будет на совести Китая.