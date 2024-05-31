Речь идёт практически о 1500 Android-приложениях.

На протяжении длительного времени Microsoft пыталась установить связь между компьютерами с Windows и экосистемой Android. Однако, после объявления о завершении работы подсистемы Windows для Android эти усилия были прекращены. Теперь новое сотрудничество, по-видимому, возрождает некоторые из этих усилий для пользователей ПК в Китае.

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Microsoft и Tencent объявили о партнерстве, направленном на перенос ряда приложений Android из магазина приложений Tencent App Store в собственный магазин приложений Microsoft для Windows. По сообщению, пользователи ПК будут иметь доступ к примерно 1500 приложениям и играм, преимущественно для китайского рынка.

Приложения Tencent будут доступны через Microsoft Store, меню "Пуск", Windows Search или Bing. После установки они будут иметь свои собственные ярлыки, но останутся приложениями для Android. Вопрос о цели Microsoft при поддержке Android в Windows остается открытым. Компания внедрила встроенную поддержку экосистемы Google через технологию Windows Subsystem для Android (WSA) в Windows 11. Однако, с 5 марта 2025 года поддержка WSA будет отключена.

Сотрудничество с Tencent показывает, что Microsoft не полностью отказалась от встроенной совместимости Android с Windows 11. Партнерство поддерживает также Intel, которая предоставит технологию виртуализации для интеграции Android-приложений на процессорах x86.

С использованием технологии Intel пользователи смогут получить улучшенное качество графики и ускорение некоторых функций приложений. По заявлению Tencent, новое партнерство поможет пользователям ПК получить доступ к разнообразной мобильной экосистеме в Китае.