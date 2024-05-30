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Zelikman
Российским военным передана партия из 2000 беспилотников «Гортензия 7»
«Гортензия 7» используются для разведки и поражения живой силы и техники.

  Российские компании, специализирующиеся на производстве БПЛА, увеличивают поставки дронов в зону Спецоперации. Крупную партию беспилотников в зону направило Санкт-Петербургское Конструкторское Бюро "Гортензия".

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  "Гортензия" передала военным 2 тысячи Беспилотников "Гортензия 7", которые успешно применялись для уничтожения бронетехники и поражения личного состава ВСУ. Этот дрон может нести до 2 килограмм полезной нагрузки и работать на расстоянии до 8–10 км.

  "Для бойцов в зоне Специальной Военной Операции закуплена значительная партия беспилотников "Гортензия 7" в количестве 2 тыс. аппаратов" - сообщают в пресс-службе.

  Беспилотники "Гортензия" начали поставляться в зону боевых действий с 2022 года. На данный момент в ассортименте КБ представлено три модели беспилотников с аналогичными названиями: "Гортензия 7", "Гортензия 10" и "Гортензия 10" с тепловизором и увеличенной нагрузкой. Эти аппараты возможно использовать как в ночное время суток, нанося ущерб украинским подразделениям под покровом темноты, так и в дневное. Цифра в названии указывает на размер рамы - 7 и 10 дюймов соответственно.

  "Гортензия 7" также может использоваться в качестве разведчика на передовой, а некоторые подразделения используют его для дистанционного минирования.

#сво #техника #армия #оружие #бпла #дроны
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