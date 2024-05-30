По мнению технического директора компании, технология еще находится в самом начале развития

По словам технического директора OpenAI Inc. Миры Мурати, последняя модель компании, GPT-4o, становится более интуитивно понятной в использовании, что способствует ее внедрению. Директор Мурати рассказала об этом на конференции Asia Tech X в Сингапуре в четверг. Она объяснила, что люди все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для таких задач, как программирование, написание текстов и административная работа.

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"Мы не до конца понимаем, какое влияние это окажет на бизнес и работу, поскольку все еще находится на ранних стадиях. Однако, мы видим, что эти системы искусственного интеллекта используются в качестве виртуальных помощников ", - сказала Мурати.

OpenAI сталкивается с конкуренцией со стороны таких компаний, как Google, которая принадлежит Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., материнской компании Facebook, запрещенной на территории РФ, таких стартапов, как Anthropic и xAI, и xAI Илона Маска. Недавно OpenAI выпустила чат-бота GPT-4o, которого Мурати продвигала как будущее взаимодействия человека и машины.

По мнению Мурати, в настоящий момент формируется очень сильная конкуренция между различными компаниями в сфере искусственного интеллекта, и это очень хорошо сказывается на развитии индустрии. Данная технология находится лишь в начале своего пути.