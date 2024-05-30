Модель создана на основе чешской машины TADEAS и базирующейся на шасси Tatra Force

Корпорация Huta Stalowa Wola S.A. из Польши показала первый прототип бронетранспортера Heron 6×6, созданный на основе чешской модели TADEAS, которая базируется на шасси Tatra Force (T 815-7). Машина разработана для применения в качестве командного центра на уровне батальона.

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Согласно публикации ZBIAM, бронемашина получила оборудование связи и обработки данных, созданное компанией TELDAT, в том числе комплекс командования и управления BMS JAŚMIN для батальона, роты, взвода и отделения, и бортовой комплекс связи VIS JAŚMIN. Прототип весит до 22 тонн и имеет 3-й уровень брони по стандарту STANAG 4569, выдерживает попадание бронебойных снарядов калибра 7,62x51 мм и осколочно-фугасных снарядов весом до 8 килограмм. Первый прототип был выпущен в Чешской Республике, между тем, следующий, поставка которого ожидается к осени, будет состоять уже из польских компонентов.

На шасси TADEAS 6x6 могут разместиться два члена экипажа и до 11 пехотинцев. Он получил двигатель Caterpillar и способен разгоняться до 120 км / ч при максимальной дальности движения 700 километров. Грузоподъемность составляет 10 тонн.

Шасси Tatra Force служит основой для различных типов вооружений, включая бронетранспортеры, по типу Autosan в Польше и Fahd 300 в Египте; многоцелевые бронетранспортеры (MRAP), включая чешскую Vega; самоходные орудия, включая CAESAR 8x8 и 2S22 Bohdana украинской армии; и реактивные системы залпового огня, такие как бразильская Astros II и чешская RM-70 Vampire.