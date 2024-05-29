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Zelikman
ВКС России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Яворовскому полигону
Точной информации о результатах ракетного удара по Яворовскому полигону пока нет.

  Российские Воздушно-Космические Силы провели последовательный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по военным объектам Украины. Сообщается о поражении Яворовского полигона во Львовской области. На данном объекте, по имеющимся информационным данным, располагались не только украинские формирования, но и иностранные инструкторы.

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  Согласно разведданным, украинские военнослужащие проходили различные виды подготовки на территории этого полигона, включая тактическую, инженерную и медицинскую. Вместе с этим получали умения управлению западной бронетехникой. В настоящее время точное количество ликвидированных киевских военных не определено, однако, по некоторым источникам их число может превышать несколько сотен.

  Яворовский полигон, находящийся неподалеку от Львова, уже не раз оказывался мишенью Воздушно-Космических сил России. По результатам предыдущих ударов в данном районе были ликвидированы зарубежные военные инструкторы из Польши, США и Франции. Помимо этого, Яворовский полигон является одним из главных логистических центров для транспортировки вооружений, военной техники и снарядов, поставляемых из западных стран, к линии боевого соприкосновения.

  Весной 2022 года эта база была полностью разрушена в результате массированных ракетных атак. Тогда, помимо иностранных добровольцев из стран Североатлантического Альянса, там находились новобранцы украинских вооруженных сил, включая бойцов из националистических батальонов "Айдар" и "Азов", запрещённых на территории Российской Федерации. Всего было ликвидировано не менее 180 иностранных специалистов и несколько десятков военнослужащих украинских вооруженных сил.

#сво #техника #всу #армия #оружие #вкс #кинжал
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