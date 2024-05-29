Работники компании требуют пересмотра зарплаты и более справедливых условий.

Профсоюз Samsung Electronics, крупнейший из нескольких профсоюзов технологического гиганта, объявил о своей первой забастовке, что вызвало трудности у компании Южной Кореи, которая пытается оправиться от неудач в своем полупроводниковом бизнесе. Профсоюз, представляющий примерно 28 тысяч работников, сделал это заявление после того, как переговоры с руководством по поводу заработной платы сорвались.

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"Мы хотим большего, чем просто повышение заработной платы на 1-2%. Мы хотим получать справедливую компенсацию за нашу работу. Мы требуем справедливых и прозрачных условий выплаты заработной платы", - заявили представители профсоюза перед штаб-квартирой Samsung в Сеуле.

Решение профсоюза связано с тем фактом, что Samsung под руководством генерального директора Ли сталкивается с вызовом в полупроводниковой промышленности. Местный конкурент SK Hynix Inc. обогнал Samsung в производстве чипов памяти, используемых в разработке искусственного интеллекта, быстрорастущем секторе бизнеса.

Samsung заявила о своей приверженности честным переговорам с профсоюзами и пообещала использовать все доступные ресурсы для достижения соглашения. Планы профсоюза относительно забастовки могут оказать существенное влияние на бизнес Samsung. Некоторые работники профсоюза указали, что планируют забастовку 7 июня. Профсоюзные лидеры подсчитали количество участников забастовки внутри компании, но не раскрыли точную цифру.

Если руководство откажется участвовать в переговорах, профсоюз планирует провести повторную забастовку, но дата не разглашается. Первый день забастовки назначен на пятницу, что позволит работникам сделать длительный перерыв между четвергом и выходными. Профсоюзные лидеры не ожидают существенного влияния на производственные линии по производству полупроводников и другой электроники, поскольку большинство операций автоматизировано, а Samsung имеет большое количество сотрудников.