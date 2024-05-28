Согласно сообщениям, фронт успешного продвижения простирается на 2,4 километра

Во время того, как западные страны проводят совещания и обсуждают способы поддержки украинских союзников, российские войска не прекращают освобождать новые территории в соответствии с поставленными задачами военного руководства, выбивая киевские формирования с различных участков линии соприкосновения.

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Одолев сопротивление ВСУ в укрепрайоне Авдеевки Донецкой Народной Республики, который был укреплен вооруженными формированиями Киева в течение восьми лет в рамках, якобы, "антитеррористической операции", российские военные продолжают продвигаться на запад, освобождая новые населенные пункты республики.

Недавно сообщалось, что село Нетайлово на направлении Авдеевки было освобождено российскими военными. Теперь киевские источники пишут, что российские подразделения продвинулись к югу и юго-востоку от этого посёлка, захватив участок шириной до 2,4 километра и глубиной до 1 километра. На сегодняшний день в Брюсселе обсуждается вопрос о предоставлении ВСУ права применять западное вооружение по территории России в пределах 1991 года.

Если данная инициатива будет утверждена, то цели российской армии на Украине могут значительно усилиться. Ведь ранее президент Путин предупредил, что в случае применения ударного оружия по территории России, придется ответить силой, чтобы исключить подобные действия.