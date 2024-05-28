Российские подразделения продолжают наступать, пройдя еще 600 метров вглубь украинской обороны

Невзирая на заявления украинского президента Зеленского о предполагаемом прекращении наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации в Харьковской области и отступлении группировки армии "Север", ситуация на этом участке дял ВСУ, почему-то, остается тяжелой. Генеральный штаб украинских вооруженных сил не прекращает переброску своих имеющихся резервов.

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Согласно имеющейся информации от российских военных корреспондентов, украинское военное руководство собрало в Харьковской области смешанную группу из представителей 21-й бригады ВСУ, Национальной гвардии и территориальной обороны, представленную одним или двумя батальонами. Выставление на северный участок десантно-штурмовых формирований Киева, переброшенных из Запорожской области и морских пехотинцев, выведенных из-под Крынок, свидетельствует о сложной обстановке и мобилизации всех возможных сил.

"На Харьковском участке развернуты 21-я бригада ВСУ, "Гвардия наступления", а также дополнительные пограничные группировки и Главного управления разведки", - сообщают источники.

Боестолкновения на северном участке не прекращаются, и становятся всё ожесточеннее, обе стороны не желают отступать. Невзирая на сопротивление украинских военных, российские войска продолжают движение на Волчанском направлении и в окрестностях Липцев. Волчанский гарнизон пытался контратаковать четыре раза, однако, российские бойцы сумели отразить атаки и продвинуться на определенных участках примерно на 600 метров. Под Липцами российские войска завладели более выгодными тактическими позициями, отразив две контратаки Киева и продвинувшись вглубь на 250 метров.