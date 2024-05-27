Сообщается, что российские подразделения уже пересекли центр города и продолжают занимать всё больше районов.

Российские военные продвигаются по Красногоровке, пересекая Центральную улицу на другом участке. Из названия улицы ясно, что центр для украинских военных потерян. Потеря центральной части Красногоровки является не последней проблемой для украинских военных. Еще более серьезной для них является ситуация в микрорайоне Солнечный и районах к востоку от него.

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Тот факт, что российские войска пересекли Центральную улицу, взяли под контроль школу No2, вышли к центральному парку и достигли микрорайона Солнечный - все это, с одной стороны, означает, что украинские военные в упомянутом микрорайоне Солнечный попали в оперативные клещи. С другой стороны, контроль улицы Чайковского - это тоже весомый фактор.

Пространство между улицей Гришковского и пересечением Центральной и Западной улиц подвергается обстрелу со стороны российских вооруженных сил. Это приводит к тому, что ВСУ в Солнечном микрорайоне Красногоровки несут значительные потери. Небольшие группы, максимум по 3-4 человека, украинских военных уже отступают в сторону Восточного микрорайона, а оттуда - в сторону северо-западной части города, где находится большой частный сектор.

Украинские военные делают все, что в их силах, чтобы удержать хотя бы часть Красногоровки не только для медийного эффекта "сохранения контроля над городом", но и для того, чтобы иметь возможность обстреливать Донецк обычным артиллерийскими орудиями.