Украинские формирования были разбиты в данном районе и покинули населённый пункт

Уманское, посёлок на авдеевском участке линии боевого соприкосновения, перешел под контроль российских вооруженных сил. Удалось вытеснить остатки украинских формирований из населённого пункта. Информацию об этом подтверждают как российские, так и украинские источники.

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Ранее военные корреспонденты сообщали о вхождении российских войск в Уманское, а также о поднятии знамени победы на мемориале солдатам Великой Отечественной Войны в посёлке 9 мая. Однако, сообщения о полном контроле села оказались преждевременными, поскольку часть территории все еще находилась под контролем украинских войск. Сейчас же зачистка завершена.

По информации, штурмовые группы российских вооруженных сил заняли оставшуюся часть Уманского и окопались по периметру балки Бабаки. Общее результаты наступления российской армии на данном направлении составили около 2 километров при ширине 3,36 километра.

Продвижение Вооруженных сил России и потерю посёлка Уманское подтверждают и украинские источники. По информации из различных пабликов, на участке к Покровскому российские подразделения продолжают оперативное наступление в районе Архангельского, к востоку от Новопокровского и в районе Нетайлово.

"Уманское (Авдеевское направление) взято российскими войсками. Также отмечается продвижение в направлении Новопокровского, Сокола, Калиновки и Новоалександровки", - сообщают украинские ресурсы.