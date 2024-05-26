Уманское, посёлок на авдеевском участке линии боевого соприкосновения, перешел под контроль российских вооруженных сил. Удалось вытеснить остатки украинских формирований из населённого пункта. Информацию об этом подтверждают как российские, так и украинские источники.
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Ранее военные корреспонденты сообщали о вхождении российских войск в Уманское, а также о поднятии знамени победы на мемориале солдатам Великой Отечественной Войны в посёлке 9 мая. Однако, сообщения о полном контроле села оказались преждевременными, поскольку часть территории все еще находилась под контролем украинских войск. Сейчас же зачистка завершена.
По информации, штурмовые группы российских вооруженных сил заняли оставшуюся часть Уманского и окопались по периметру балки Бабаки. Общее результаты наступления российской армии на данном направлении составили около 2 километров при ширине 3,36 километра.
Продвижение Вооруженных сил России и потерю посёлка Уманское подтверждают и украинские источники. По информации из различных пабликов, на участке к Покровскому российские подразделения продолжают оперативное наступление в районе Архангельского, к востоку от Новопокровского и в районе Нетайлово.
"Уманское (Авдеевское направление) взято российскими войсками. Также отмечается продвижение в направлении Новопокровского, Сокола, Калиновки и Новоалександровки", - сообщают украинские ресурсы.