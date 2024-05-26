Страна является одной из ведущих среди производителей чипов памяти, но уступает в разработке высокопроизводительных процессоров.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель недавно представил программу помощи полупроводниковой промышленности своей страны на сумму 19 миллиардов долларов. Он отметил значимость развития процессоров, особенно в сравнении с компанией-лидером отрасли TSMC.

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Юн признал успешное доминирование Южной Кореи, в частности таких компаний как Samsung, в производстве памяти в течение долгого времени, однако подчеркнул необходимость усилий и внимания к производству полупроводников для процессоров и графических чипов. Пандемия показала уязвимость цепочек поставок технологий, что увеличило интерес к полупроводникам со стороны США и Китая. Также бум искусственного интеллекта повысил значимость процессоров и графических чипов. Землетрясения на Тайване, где находится TSMC, также вызвали опасения.

Хотя финансовый план Кореи не включает прямые субсидии, он предлагает налоговые льготы и поддержку в исследованиях и разработках. Президент уточнил, что 70% компаний-получателей будут малыми или средними предприятиями. Программа также поддержит создание мини-фабрик для разработки чипов, что поможет компаниям разрабатывать новые продукты. Планом является уменьшение разрыва между Кореей и TSMC в сегменте fabless. Министр финансов и заместитель премьер-министра Чхве Санг-Мок высказал свою точку зрения относительно прямых субсидий, отметив различия в системах поддержки производителей микросхем.

Также накануне Samsung опровергла информацию о том, что их новые чипы HBM3 не прошли тесты для будущих графических процессоров Nvidia. В то же время, конкурент Samsung - Hynix, планирует запустить память HBME3 в этом году и перейти на HBM4 в 2026 году.