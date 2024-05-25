Всего страна планирует модернизировать 74 такие машины за ближайшие пять лет

Власти Аргентины объявили о старте поставок военным танков TAM 2CA2. Согласно имеющимся данным, Минобороны уже получило 2 из этих машин, и еще 3 будут поставлены в до конца лета. Всего за 2024 год поставлено 10-12 единиц.

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Модернизация танков TAM до уровня 2CA2 проводится в Буэнос-Айресе в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems, которая берёт на себя модернизацию башни, оснащенной 105-миллиметровой пушкой, совмещенную с 7,62-миллметровым пулеметом и еще пулеметом на крыше, а также добавление новых технологических компонентов - усовершенствованные прицелы, оптический прицел, дальномер и баллистический вычислитель. Для проведения модификации шасси используются местные мощности.

В настоящее время ведется предсерийное производство. После успешной технической и эксплуатационной оценки прототипа начались финальные испытания. Уже ведется подготовка инструкторов для дальнейшего обучения экипажа. Проект TAM 2C направлен на модернизацию 74 танков в течение пяти лет с дополнительным приобретением 30 единиц техники.

"TAM станет самым современным танком в регионе", - сказал бывший заместитель начальника штаба аргентинской армии генерал Диего Лопес Бланко.