Российские войска не позволяют ВСУ осуществлять подвоз оружия и резервных сил в районе Волчанска.

Все операции, предпринимаемые ВСУ на восточном направлении, постоянно контролируются российскими силами и своевременно предотвращаются. Так, в городе Волчанск был уничтожен транспорт украинских военных на переправе через реку Волчья.

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Инцидент был зафиксирован военным корреспондентом Евгением Поддубным. На видео запечатлено, как сначала уничтожается автомобиль, принадлежащий украинским вооруженным силам, а затем по переправе был нанесен воздушный удар, что привело к разрушению одной из ее частей. Все действия были зафиксированы дроном.





Ранее в этом районе были мосты через реку, но они были уничтожены военными. Теперь для переправы войск и техники Киев использует понтонные мосты. Однако эти переправы постоянно подвергаются атакам российских вооруженных сил, что создает угрозу для украинских воинских частей, отрезанных от основных войск.

На данный момент более половины Волчанска находится под контролем российских вооруженных сил, и не прекращаются ожесточенные бои в городе. Украинские силы понесли значительные потери в районе медицинского колледжа. Ситуация для войск ВСУ на восточном участке оценивается как тяжёлая и со стороны украинских, и со стороны российских штабов.

Накануне американские чиновники заявили, что Киев получит очередной пакет военной помощи, чтобы замедлить продвижение российской армии на восточном участке линии соприкосновения.