Контроллер выглядит как светящееся кольцо с двумя ручками и джойстиками. В нем есть панель управления, но нет средней секции и традиционных кнопок





реклама

Sony продемонстрировала концептуальный контроллер для PlayStation, который совсем не похож на традиционный геймпад. Контроллер представляет собой светящееся кольцо с двумя ручками и джойстиками по бокам. В нем есть кнопки и панель управления, но нет средней секции и традиционных кнопок D-pad или PlayStation, таких как круг, квадрат, треугольник и крест.

В видео демонстрируются различные футуристические гаджеты, включая прозрачные смартфоны, стильные AR-очки и летающий дрон без пропеллеров. Наиболее примечательным аспектом видео является футуристический игровой контроллер.

На видео также показан наклонный экран, который парит над контроллером, отображая игровую графику и выглядит так, словно это может быть голографическая проекция. Хотя большая часть видео выглядит так, будто оно сделано с использованием CGI, Sony говорит, что это дает представление о том, как игры могли бы выглядеть в будущем. Видео заканчивается фразой "создайте бесконечные реальности", предполагающей, что Sony представляет будущее, в котором реальный и виртуальный миры переплетены сильнее, чем когда-либо прежде.





Ролик является частью концепции Sony "Creative Entertainment" и был показан на ежегодной корпоративной стратегической встрече компании на этой неделе. Это дает представление о видении Sony будущего и о том, чего они надеются достичь через 10 лет. Пока не ясно, работает ли Sony уже над некоторыми из футуристических гаджетов, показанных на видео, но компания предупреждает, что показанные устройства "не имеют прямого отношения к каким-либо существующим продуктам или услугам Sony".



