Для того, чтобы опробовать данную опцию, игрокам необходимо иметь видеокарту Radeon RX 5000, 6000 или 7000

После ошибки AMD с Radeon Anti-Lag +, Красный гигант заявил о пересмотре улучшенной игровой функции, сокращающей задержки. Новая версия Anti-Lag на этот раз запускается с предварительным просмотром только одной игры. Пользователи, участвующие в тестировании, должны сообщать обо всех проблемах AMD, чтобы помочь компании избежать прежних ошибок.

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Игроки Counter-Strike 2 теперь могут попробовать предварительный просмотр AMD Radeon Anti-Lag 2. Обновление направлено на более эффективное сокращение задержки ввода по сравнению с предыдущей реализацией, избегая серьезных внутриигровых проблем, вызванных обновлением в сентябре прошлого года.

Для работы Anti-Lag 2 необходим графический процессор AMD Radeon RX 5000, 6000 или 7000 и предварительная установка последней версии драйверов Radeon - версии 24.5.1. После установки драйвера и запуска Counter-Strike 2, функция Anti-Lag 2 будет активирована по умолчанию, но игроки могут найти ее в настройках графики игры.

Компания также добавила инструмент анализа, который поможет игрокам увидеть разницу между оригинальной версией Anti-Lag и обновленной версией. Аналогично Nvidia Reflex, Radeon Anti-Lag сокращает задержку между вводом игрока и результатом на экране, улучшая согласованность между ЦП и ГП при обработке каждого кадра. Оригинальная реализация AMD, представленная в 2019 году, выполняла эту задачу для всех игр на уровне драйверов. В сентябре прошлого года компания попыталась усовершенствовать функциональность с помощью Anti-Lag +.

Однако, AMD начала использовать Anti-Lag + без уведомления разработчиков игр. Эта функция привела к сбоям в нескольких онлайн-играх и вызвала запреты на античит в других. Команда в итоге отключила эту функцию и объявила о переработке, которая решит проблему.



