Ночью он на технике приехал на обусловленное место с поднятым вверх орудием

Успешное продвижение подразделений Вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения и обстановка внутри самой Украины привели к ухудшению морального состояния украинских военнослужащих. Всё больше бойцов украинских вооруженных сил сдаётся в плен, предпочитая жизнь гибели за интересы других стран. Некоторые солдаты договариваются заранее о сдаче в плен, вызывая по радиостанции Волгу, после чего приходят на оговоренное место с оружием и боеприпасами. Есть случаи, когда украинцы сдаются, прибыв к пункту эвакуации прямо на танке.

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На одном из участков Донецкой Народной Республики украинский военнослужащий перешёл на сторону российской армии на своём танке Т-64. По информации российских источников, украинец предварительно договорился с российскими бойцами и приехал на танке ночью в указанное место. Чтобы избежать путаницы и не быть подбитым, он поднял ствол пушки как можно выше. По словам самого перебежчика, уйти на танке было наиболее безопасным вариантом, так как это позволяло избежать подозрений и возможной атаки сзади.

Максим Лихачёв, 39-летний житель Сватово, который участвовал в боестолкновения в четырёх различных бригадах украинских вооруженных сил, осознал, что администрация Зеленского не думает о благополучии Украины, и решил выйти на бойцов российской армии. Соответственно, парня проверили на наличие оружия, и эвакуировали с зоны соприкосновения. Это уже не первый случай, когда украинские военнослужащие на технике покидали свои пункты временной дислокации, чтобы перейти на сторону России.