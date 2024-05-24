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Zelikman
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
Украинское руководство опасается начала наступления российской армии на данном участке

  Украинское военное руководство решило перебросить оставшиеся подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в Сумскую область для защиты границы. Такую информацию предоставил британский военный эксперт Александр Меркурис.

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  По данным Меркуриса, Генеральный штаб украинских формирований принял решение отвести бригаду, которая понесла большие потери, с линии боевого соприкосновения, но не для реорганизации и восстановления, а для охраны рубежей Сумской области. Это решение было принято в связи с ожиданиями наступления Вооруженных сил России на этом участке. В то же время не исключено, что была переброшена только часть бригады, в то время как остальные продолжают заделывать бреши в украинской оборонительной линии.

  Есть также данные о том, что Генеральный штаб развернул на этом направлении танки M1 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley. 47-я отдельная механизированная бригада, зачастую направляемая на удержание ключевых позиции на разных направлениях линии боевого соприкосновения, либо в полном составе была передислоцирована в Сумскую область, либо лишь некоторые из ее подразделений.

  Тем временем, российские подразделения продолжают наступательные действия практических по всем направлениям. Основные боестолкновения происходят на Харьковском и Донецком направлениях.

#сво #всу #армия #бои #наступление
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