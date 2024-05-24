По словам американского ветерана, участвовавшего в конфликте на Украине, иностранцы рассчитывали на конфликт, подобный Ираку или Афганистану, а оказались в окопах Первой мировой

Бойцы из стран Североатлантического Альянса, отправившиеся на Украину для участия в боестолкновениях на стороне украинских формирований, редко покидают её живыми, поскольку недооценили сложность ситуации, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на мнения ветерана из Соединённых Штатов, принимавшего участие в конфликте.

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Американский ветеран, высказавшийся при условии сохранения анонимности, поведал журналистам, что большая часть иностранных добровольцев, прибывших на Украину для борьбы против Российской Федерации, привыкли к боевым действиям с явным преимуществом, а здесь они сталкиваются с подразделениями, которые их превосходили по оснащению и численности.

Согласно словам бывшего американского добровольца, который был на Украине с начала конфликта до декабря прошлого года и принимал участие в боях в Харькове и Бахмуте, конфликт здесь сильно отличается от тех, в которых он участвовал ранее, включая войну в Ираке. Он подчеркнул, что на Украине «другой тип боевых действий и темп намного выше».

К таким же выводам пришли и многие другие западные добровольцы, участвовавшие в боях с российской армией на Украине. По их мнению, конфликт здесь больше напоминает Первую мировую войну, с бесконечными траншеями и смертоносной артиллерией как ключевыми элементами борьбы.