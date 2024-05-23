Компания Nvidia смогла заработать 26 миллиардов долларов за последний квартал, превзойдя предыдущий период на 18%.

Nvidia представила финансовый отчет за первый квартал 2024 года, превысив ожидания Уолл-стрит и подняв акции компании до новых рекордных уровней. Общий доход компании за квартал составил $26 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем квартале, и на 262% больше, чем годом ранее, благодаря увеличению спроса на продукты искусственного интеллекта и центры обработки данных.

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Разводненная прибыль на акцию по GAAP составила $5,98, что на 21% больше, чем в предыдущем квартале, и на 629% больше, чем годом ранее. Без учета GAAP, прибыль составила $6,12, увеличившись на 19% последовательно и на 461% в годовом исчислении. Эти показатели превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали скорректированную прибыль на акцию в размере $5,65 при выручке в $24,69 млрд.

Nvidia ожидает сохранения положительной динамики выручки в текущем квартале, с прогнозом на $28 млрд плюс-минус 2%. Этот прогноз превышает консенсус-ожидание аналитиков в $26,6 млрд. Однако, компания прогнозирует снижение скорректированной валовой прибыли до 75,5% в текущем квартале по сравнению с рекордными 78,9% за предыдущие три месяца.

Кроме того, Nvidia объявила о дроблении акций в соотношении 10 к 1, которое начнет действовать с 7 июня 2024 года. Квартальные дивиденды увеличены на 150% до $0,01 на акцию после дробления и будут выплачены акционерам 18 июня.

Быстрый рост Nvidia связан с глобальным бумом искусственного интеллекта, что позволило компании достичь рыночной капитализации в $1 трлн в середине 2023 года. Графические процессоры "Зелёного гиганта" теперь являются предпочтительным оборудованием для многих крупных компаний в индустрии искусственного интеллекта.