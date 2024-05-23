Подразделения ЧВК «Вагнер» занимаются борьбой с различными вооружёнными формированиями в Африке.

Пресс-служба Частной Военной Компании «Вагнер» опубликовала новые видеоматериалы из Африканского континента, на котором можно лицезреть, в каких условиях проходит служба у "Музыкантов" на дальнем направлении.

На видео бойцы подразделений Группы Вагнера высаживаются с вертолётов на территории одной из дружественных республик, жаркого во всех смыслах этого слова, континента. Судя по всему, в данном секторе была зафиксирована активность преступных вооруженных формирований, на борьбу с которыми и выдвинулись сотрудников ЧВК «Вагнер».

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В каком именно регионе проводилась боевая операция не разглашается.



Однако, подобные операции с большей или меньшей интенсивностью проводятся на большей части континента. На фоне расширения территории ответственности ЧВК «Вагнер», а также в связи с началом сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Нигер, организация продолжает активно набирать бойцов в свои ряды. Большая часть "Музыкантов" отправилась на Специальную Военную Операцию, с теми или иными подразделениями.

Само видео доступно по ссылке: https://t.me/wagnernew/15999