По словам источника, речи о границах 1991 уже давным-давно не идёт

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, так называемая "формула мира Зеленского", которая по факту представляет из себя ряд нереалистичных требований и ультиматумов, не является актуальной в текущем времени, да и в будущем вряд-ли она станет таковой.

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По словам инсайдера, теперь Украина готова к началу мирных переговоров с Москвой, и вероятно первые шаги можно будет наблюдать уже после окончания бесполезной конференции в Швейцарии. Киев и его западные партнёры не сумели навязать такой формат завершения конфликта, и теперь администрации Зеленского придётся отталкиваться от предложения государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена.

Однако, в "формуле мира Блинкена" нет ни слова о возвращении границы Украины к рубежам 1991 года, к чему всю дорогу призывал Владимир Зеленский, при каждом удобном случае, на какой бы то ни было конференции или форуме.

Накануне от властей Украины также появились требования к отечественным средствам массовой информации, чтобы по отношению к российским войскам больше не использовались оскорбительные термины. Вполне вероятно, что таким образом Киев хочет подготовить своё население к скорому переговорному процессу.