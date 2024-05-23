Подразделения постепенно перерезают пути снабжения украинской группировки и готовятся выдавить её из города

Российские вооруженные силы продвинулись внутри города Красногоровка, который остается последним городом в Донецкой Народной Республике, где находятся подразделения Вооруженных сил Украины. Киев признал потерю городской территории на западе города.

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По актуальной информации, за сутки российские войска взяли под контроль территории на северо-западе от улицы Пушкина – в районе улицы Фермерской.

Вооруженные силы РФ также нанесли поражение украинским формированиям в обширных складских территориях, где находились позиции армии ВСУ, а также хранились оружие и боеприпасы. Эти склады также эксплуатировались для проведения ротаций – резервы перебрасывались в этот район и распределялись в городе Красногоровка.

Узел логистики украинской группировки на западе города теперь потерян. Российские вооруженные силы за сутки продвинулись в Красногоровке на глубину до 800 метров, перерезав дорогу, идущую в сторону Александрии. Это серьезная помеха для возможностей Вооружённых сил Украины в снабжении своего гарнизона в Красногоровке, который понес потери.

Операция по взятию под контроль Красногоровки не прекращается. Украинская сторона ежедневно теряет территории в городе, несмотря на перебрасываемые командованием резервы.