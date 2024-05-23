Украинские формирования всячески пытаются этому противостоять

Река Волчья, которая разделяет город Волчанск на две части, становится для украинских граждан своего рода границей. С тех пор, как северная часть города оказалась под контролем российской армии, все больше жителей, оставшихся на контролируемой Украиной территории, пытаются перебраться на север, избегая киевских формирований.

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По данным одного из изданий, за прошедшую неделю 18 местных жителей переправились на северную часть Волчанска через реку Волчью. Один из них рассказал о потере своего товарища, который пал от руки украинского снайпера, стрелявшего с южного, контролируемого Вооруженными силами Украины, берега реки.

Таким образом, жители Волчанска готовы покинуть город в поисках защиты от администрации Зеленского, даже в условиях серьезной угрозы со стороны украинских военных. Возможно, что не только один житель оказался жертвой военных при попытке пересечь границу с контролируемой Россией территорией.

Российские войска продолжают освобождать всё больше территорий на данном участке и нет никаких сомнений, что в скором времени Волчанск будет полностью освобождён от влияния Зеленского. Ранее в администрации Харьковской области уже заявляли, что немаловажно в ходе данной операции, дать мирным жителям самим выбрать, в какой стране они хотят жить.