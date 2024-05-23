В данной индустрии продолжают лидировать компании Intel и AMD

Невзирая на отсутствие фабрик и продажу чипов сторонним компаниям, Google является гигантом в бизнесе процессоров для центров обработки данных. Недавнее исследование от Tech Insights показывает, что Google занимает значительную долю рынка, которая постоянно растет благодаря развитию искусственного интеллекта.

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Компания Google стала одним из крупнейших разработчиков чипов для центров обработки данных, учитывая свой опыт в различных сегментах, включая цепочку поставок полупроводников и рынок ASIC-оборудования. Компания заявляет, что ее рыночная доля сопоставима с такими гигантами, как Intel и AMD.

Google выделяется своими тензорными процессорами (TPU) для ускорения искусственного интеллекта, производимыми с 2015 года. Эти процессоры помогли Google обогнать конкурентов, таких как Microsoft и Amazon. По доле рынка Google уступает только NVIDIA и Intel.

В прошлом году Google установила два миллиона TPU в своих центрах обработки данных по всему миру, что является значительным достижением. С выпуском TPU v4 в 2021 году Google продемонстрировала значительный рост, особенно с увеличением языковых моделей. Broadcom, основной партнер Google в разработке ASIC, сильно выиграл от внедрения TPU v4.

Google использует TPU для ускорения своих внутренних рабочих нагрузок, в то время как NVIDIA GPU решает задачи облачных вычислений. По данным Tech Insights, к 2023 году Google имеет самую большую установленную базу ускорителей ИИ, а также крупнейшую вычислительную инфраструктуру. Недавно компания представила шестое поколение TPU под названием Trillium для улучшения архитектуры гиперкомпьютера с искусственным интеллектом.

Tech Insights также отмечает значительное увеличение запасов на рынке серверов в прошлом году, поскольку облачные гиперскейлеры инвестировали в новые ускорители и NVIDIA GPU для ИИ. Microsoft и Amazon также разрабатывают свои собственные ускорители - Azure Cobalt и Graviton.