В правительстве стараются не отставать от таких лидеров в отрасли как Соединённые Штаты и Китай, которые продолжают наращивать свои мощности.

Южная Корея представила пакет стимулирующих мер в 19 миллиардов долларов для поддержки своей полупроводниковой промышленности, что выгодно таким компаниям, как Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., поскольку они стремятся оставаться конкурентоспособными рынке.

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Согласно заявлению администрации президента, программа стоимостью 26 триллионов вон включает финансовую поддержку в размере 17 триллионов вон для конкретных инвестиций, а также налоговые льготы. Это более чем вдвое превышает 10 триллионов вон, предложенные министром финансов Чванг Сан Моком всего две недели назад.

Акции Samsung восстановили свои предыдущие потери и выросли на 1,4% в Сеуле после объявления. Другие полупроводниковые компании также выросли в Азии после снижения прибыли Nvidia Corp. Акции SK Hynix продолжили утренний рост и выросли примерно на 3% после выхода новостей.

Программа последовала за призывами поддержать местную полупроводниковую промышленность, поскольку правительства от США до Китая тратят миллиарды долларов на привлечение и продвижение производственных проектов для таких компаний, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Intel Corp. Мировой спрос на полупроводники растет, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином угрожает сократить глобальные цепочки поставок, которые имеют решающее значение для большинства современных устройств и вооружений.

Южная Корея, крупнейший в мире производитель чипов памяти, долгое время полагалась на частные конгломераты, такие как Samsung и SK Hynix, для руководства инвестиционными усилиями. Однако, сейчас правительство играет более активную роль и разработало планы по строительству мегакластера полупроводниковых заводов за пределами Сеула.