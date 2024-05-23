Cooler Master также утверждает, что паста подходит для использования при температурах от -50 градусов Цельсия до 240 градусов Цельсия.

Компания Cooler Master выпустила новую термопасту CryoFuze 5 "AI". Согласно объявлению компании, технология, лежащая в основе этой новой пасты, основана на наноматериалах, и она доступна в шести различных цветах.

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Сложно сказать, почему Cooler Master выпустила термопасту шести разных цветов. Возможно, они служат разным целям или имеют разные спецификации. Если цвет пасты не служит какой-либо цели, ее можно счесть ненужной. После установки пасты она исчезает из поля зрения и памяти, что затрудняет запоминание ее цвета.

Удалось выяснить, что паста также содержит алюминиевую пудру и оксид цинка, а заявленный коэффициент теплопроводности составляет 12,6 Вт/мК. Это делает её второй по качеству термопастой, в руководстве по лучшей термопасте 2024 года. Жидкие металлы обладают лучшей теплопроводностью, но у них есть свой набор рисков.

Фраза "AI" в анонсе компании может показаться странной, поскольку паста не является элементом технологии искусственного интеллекта. Возможно, они хотели сказать, что могут работать с новой волной ПК с искусственным интеллектом, но это было бы глупым маркетинговым заявлением, поскольку любая приличная паста справилась бы с этой задачей.

Если не обращать внимания на первоначальную критику, кажется, что у Cooler Master хорошая паста, исходя из заявленного коэффициента теплопроводности. Это может помочь энтузиастам отводить дополнительное тепло от своих процессоров, что может привести к более высокой частоте или более стабильному разгону. Cooler Master также утверждает, что паста подходит для использования при температурах от -50 градусов Цельсия до 240 градусов Цельсия.