Всего в линейке доступно 8 моделей с топовым 16-ядерным 4564P, имеющим максимальную частоту в 5.7 ГГц

Компания AMD объявила о выпуске серверных процессоров серии Epyc 4004 для малого и среднего бизнеса и выделенного хостинга. Анонс был сделан всего через несколько дней после выпуска процессоров Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F "Hawk Point" для бюджетных игровых ПК.

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Процессоры Epyc 4004, основанные на архитектуре Zen 4, будут предлагать до 16 ядер и 32 потока. Новые чипы предназначены для работы с одним разъемом и будут иметь минимальную базовую тактовую частоту 3,7 ГГц и максимальную тактовую частоту 5,7 ГГц. Они будут предлагать до 128 МБ кэш-памяти L3 и поддерживать до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 ECC со скоростью 5200 МГц / с.

Чтобы сделать новую платформу доступной для существующих пользователей, новые процессоры будут использовать сокет AM5 и поддерживать решения для охлаждения в линейке AM4. Они также будут рассчитаны на работу в том же диапазоне TDP 65-170 Вт, что и новые процессоры Ryzen. Цены на базовую модель начинаются от $149 и доходят до $699 за топовую модель.

Топовой моделью в новой линейке является Epyc 4564P, который имеет 16 ядер, 32 потока, базовую тактовую частоту 4,5 ГГц и максимальную тактовую частоту 5,7 ГГц. Он будет поддерживать до 28 линий PCIe 5.0 и иметь TDP 170 Вт. Базовой моделью является 4124P, который имеет 4 ядра, базовую тактовую частоту 3,8 ГГц, повышенную тактовую частоту 5,1 ГГц и TDP 65 Вт.

В дополнение к стандартным моделям AMD также выпустила несколько SKU с 3D V-Cache. К ним относится топовый Epyc 4584X, который имеет тактовую частоту 5,7 ГГц, базовую тактовую частоту 4,2 ГГц и TDP 120 Вт. Его цена составляет $699, такая же, как у 4564P. AMD анонсировала в общей сложности 8 различных моделей в 4, 8, 12, 16-ядерных конфигурациях.

Компания AMD объявила, что представит подробный обзор своей микроархитектуры следующего поколения "Zen 5" на конференции Hot Chips 2024, которая состоится 27 августа. Ранее ходили слухи, что анонс Zen 5 может состояться на Computex 2024 в июне, но последняя информация предполагает, что, возможно, придется подождать немного дольше, чтобы получить подробную информацию о технологии.