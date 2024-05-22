Основной причиной стали поставки летательных средств на остров Тайвань и односторонние санкции против китайских компаний

Китайское правительство ввело санкции в отношении корпораций и высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов в ответ на американские ограничения. О данных мерах сообщили в Министерстве иностранных дел Китая.

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Согласно заявлению МИДа Китайской Народной Республики, в санкционный список было внесено 12 американских корпораций, работающих в оборонной промышленности Соединённых Штатов, а также 10 высокопоставленных чиновников. Такой ответ был дан в ответ на введение односторонних ограничений со стороны американских партнёров в отношении китайских компаний, сотрудничающих с Российской Федерацией, а также за передачу вооружений на Тайвань. Пекин обвинил Вашингтон в "злоупотреблении односторонними санкциями, травле и экономическом давлении", подчеркивая, что такие шаги существенно противоречат законным правам и интересам китайских компаний.

"Ограничительные меры были введены в ответ на экспорт вооружений и военной техники Тайваню и антироссийские санкции против китайских компаний" - говорится в заявлении МИДа КНР.

Экономические ограничения, введенные Китаем, вступят в силу уже с сегодняшнего дня, однако, конкретные детали не разглашаются. Ранее Пекин обвинил Вашингтон в нарушении принципа "Единого Китая" из-за передачи оружия Тайваню и нарушения положений трех общепризнанных китайско-американских коммюнике.