Украинское руководство продолжает присылать на данный участок больше резервов, понимая, что после падения Часов Яра, ВСУ будут вытеснены из ДНР раз и навсегда.

Российская армия не прекращает расширять свой контроль над территорией Донецкой Народной Республики, в частности в Часов Яре. Украинская сторона считает этот населенный пункт главным оплотом своей оборонительной линии, понимая, что оставление Часов Яра может привести к дальнейшему наступлению российских войск в двух направлениях - к Константиновке и к Славянско-Краматорской агломерации.

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Киев признал потерю другой части территории в микрорайоне Канал. Этот микрорайон расположен по другую сторону канала от остальной части населённого пункта. Известно, что украинские силы, которые были отправлены для вытеснения российских войск из Часов Яра, были разгромлены в гаражном кооперативе в районе ремонтной мастерской и профессионально-технического училища 77. В результате Киев потерял территории, с которых он начал свое наступление. Несколько диверсионных групп, в том числе с иностранными добровольцами, были уничтожены российскими войсками в окрестностях предприятия.

Украинское руководство продолжает использовать тактику контратак небольшими формированиями, но обычно это оборачивается лишь тем, что военным ВСУ из этих групп удается лишь отправлять в сеть "переможные" фотографии с заявлением о том, что ситуация в городе полностью находится под их контролем. Затем происходят события, как в упомянутом гаражном кооперативе, где российские бойцы в течение нескольких дней ликвидировали несколько приведенных к присяге украинских групп.