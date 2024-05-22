В первую очередь автоперевод будет реализован на сайтах YouTube, LinkedIn, Bloomberg, Reuters и Coursera

Microsoft намерена добавить возможности перевода в режиме реального времени в свой браузер Edge, что позволит пользователям автоматически создавать субтитры и дубли на нескольких языках для видео на различных веб-сайтах, включая YouTube, LinkedIn, Bloomberg, Reuters и Coursera.

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Функция перевода будет доступна через выпадающее меню, в котором отображаются доступные варианты перевода с английского на несколько других языков. После выбора желаемых языков пользователь может нажать "Перевести", чтобы начать процесс перевода. Видео будет ненадолго приостановлено, и оригинальный звук будет заменен дублированным на выбранном языке.

Функция перевода в Edge изначально будет поддерживать переводы с английского на испанский, с английского на итальянский, с английского на русский и с английского на хинди. В будущем Microsoft планирует добавить поддержку других языков, включая переводы в режиме реального времени для новостных веб-сайтов, таких как Reuters, CNBC и Bloomberg.

YouTube уже много лет тестирует аналогичную функцию перевода, а независимые ютуберы и компании уже размещают переведенные и дублированные видео на своих веб-сайтах. Однако YouTube лишь недавно официально поддержал эту тенденцию, позволив создателям загружать видео с несколькими звуковыми дорожками, помогающими создателям контента дублировать свои видео на несколько языков.

Хотя в некоторых из этих переводов может использоваться искусственный интеллект, они по-прежнему объединены с вводом человеком для обеспечения точности. Поскольку функция перевода в Edge будет применяться к любому видео на нескольких веб-сайтах, она, вероятно, будет полностью автоматизирована, что может вызвать опасения по поводу надежности переводов. Известно, что точность Google Translate может сильно различаться в зависимости от языка, а генеративный искусственный интеллект еще не решил проблему галлюцинаций.