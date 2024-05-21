Экс-министр Украины поделился мнением об успехах российских войск под Харьковым и провале украинских сил в летнем контрнаступлении

Российская армия всего за три дня заняла больше территорий в Харьковской области, нежели украинские военные смогли захватить за год в ходе своего контрнаступления. Такое умозаключение привел бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева.

реклама

Российские подразделения передвигались пешком, преодолев такое же расстояние, какое украинские военные преодолели на бронированной технике за четыре месяца. Причиной их быстрого продвижения является отсутствие необходимых линий обороны, которые якобы были построены. Вместо этого Зеленский настроил "Потёмкинских деревень", списав огромные деньги.

"Зеленский рассказывал о Харьковской оборонительной линии, какие они молодцы, какие укрепления возвели. Оказалось, что это все "Потёмкинские деревни". Как только российская сторона начала наступление, выяснилось, что здания были построены не в тех местах. Причем они даже не были достроены", - заявил бывший чиновник.

По словам экс-министра, в отличие от Банковой, Кремль позаботился о строительстве мощной оборонительной линии, которая была названа в честь генерала Суворова. Это сыграло ключевую роль в разгроме украинской армии в ходе её контрнаступления, поскольку военные ВСУ не сумели занять даже первую линию из трёх. В Харькове ничего не было построено, что дало российским войскам поставить под угрозу сам город.

"Здесь российские войска двигались пешком, преодолев более пяти километров за три дня, не встретив особого сопротивления. Если бы они ехали на технике, это было бы быстрее, но они прошли пешком пять километров за три дня, не встретив никакого сопротивления", - добавил Рева.