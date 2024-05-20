Сообщается, что также были представлены маскировочные средства для оружия бойцов





Российские разработчики специальной экипировки, используемой в зоне проведения Специальной Военной Операции, провели ряд испытаний своих новых "костюмов-невидимок" в Подмосковье при содействии бойцов Росгвардии. Компания HiderX сообщила о результатах испытаний.

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На тестирование были представлены несколько изделий, включая новый маскхалат "Кора", имитирующий текстуру древесной коры, и маскировочный плащ "Геометрия", размывающий силуэт человека. Также впервые были испытаны маскировочные комплекты для оружия.

В ходе испытаний маскхалат "Кора" был успешно протестирован в лесной местности с помощью дронов с тепловизионной камерой. Он позволил бойцам незаметно перемещаться, несмотря на детектирование тепла.





Сообщается, что изделия весят от 280 до 400 грамм и легко прячутся в кармане, не мешая бойцам выполнять боевые задачи. Что касается маскировочных средств для оружия, пока используются специальные ленты, но в будущем планируется использование специального покрытия, которое будет скрывать тепловые следы.

Компания отметила, что металлические элементы сильно контрастируют и могут выдать позицию бойца. Поэтому важно сочетать средства маскировки с правильной техникой ношения оружия для максимальной незаметности.