Крупнейший производитель стали на Украине, "АрселорМиттал Кривой Рог", находится под угрозой полного закрытия в связи с нехваткой мужчин.

Общая мобилизация на Украине уже вызвала нехватку мужского населения в сфере производства, а новый закон, вступивший в силу накануне, только ухудшит ситуацию. Закрытие предприятий распространяется по стране, затрагивая промышленных гигантов. Согласно информации Financial Times, крупнейший производитель стали на Украине, "АрселорМиттал Кривой Рог", находится под угрозой закрытия.

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Крупнейший металлургический комбинат вынужден нанимать женщин на тяжелые работы, предназначенные для мужчин. Однако, многие мужчины либо мобилизованы, либо уехали за границу, что приводит к проблемам на производстве. Исполнительный директор завода Мауро Лонгобардо заявил, что продолжение мобилизации может полностью остановить комбинат. Военкоматы даже стоят у входа и вручают повестки.

"Если мобилизация продолжится, нам не хватит персонала для продолжения работы. Это касается самого существования компании", - сообщил Лонгобардо.

И мобилизация продолжится, так как новый закон предписывает отправку в армию всех, кто способен держать оружие. Бронь от мобилизации не поможет, возможно, только откуп. Однако те, кто может заплатить, уже давно покинули страну, а оставшиеся без возможности откупиться отправляются на передовую.

По мнению некоторых экспертов, власти на Украине, в частности Зеленский, предпочитают решать краткосрочные проблемы, не задумываясь о последствиях. Поэтому конфликт будет продолжена до последнего украинца.